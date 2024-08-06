هجوم إسرائيلي على مصر بسبب "ايران"!

العالم - الإحتلال

وقال المسؤول الإسرائيلي للإذاعة العبرية التابعة لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن مصر لا توافق على المشاركة في تحالف الدفاع عن الكيان الصهيوني الذي يحاول الولايات المتحدة تشكيله وهذا يؤكد أن السلام مع مصر ليس سلام بالمعنى المعروف ولكنه كان إتفاقية لوقف إطلاق النار لا أكثر.

وأكد المسؤول العسكري الإسرائيلي الذي لم تكشف الإذاعة العبرية عن هويته، قائلا : "ليس لدي أي توقعات من مصر".

وقال : "أريد أن أتحدث عن مصر، لقد أصبح من المعروف أن مصر ليست مستعدة للمشاركة في التحالف الذي تحاول الولايات المتحدة تنظيمه لحمايتنا من الهجوم الصاروخي".

وكانت قد حذرت مصر من التصعيد الحالي في المنطقة، وذلك عقب اغتيال القيادي الشهيد "إسماعيل هنية"على يد الكيان الصهيوني، وأكدت أنها ستواصل جهودها للحد من التصعيد وتقليل مستويات التوتر في المنطقة.

وقالت قناة i24news الإسرائيلية، إن مصر أوضحت لــ"تل أبيب" من خلال الوفد الذي أرسلته إلى القاهرة يوم السبت الماضي، أنها لن تكون ضمن وفد عسكري سيشارك في صد الهجوم المتوقع على كيانه.