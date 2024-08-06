تصعيد خطير من الاحتلال ورد أقوى من حزب الله+فيديو مباشر

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان اعتداءات سبقتها بغارة قوية على بلدة ميفدون ما ادى الى ارتقاء 5 شهداء، بالاضافة الى جرحى في غارات الخيام و الوزاني.

وتابع ان المقاومة ردت اليوم من خلال سلسة عمليات قامت بها كان ابرزها على القاعدة العسكرية التابعة لـ "الفرقة -621" بالقرب من مدينة عكا، حيث تحدثت المعلومات الاولية عن قتيل وستة جرحى في صفوف الاحتلال معظم الجرحى في حال الخطر.

اوضح مراسلنا: كما نصبت المقاومة اليوم كمينا لاحدى الدوريات في رويسات العلم، سقط فيه اربعة جرحى في صوف الاحتلال.

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