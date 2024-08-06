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تصعيد خطير من الاحتلال ورد أقوى من حزب الله+فيديو مباشر

الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية بأن المشهد الميداني في جنوب لبنان يشهد تصعيدا خطيرا من خلال الاعتداءات الاسرائيلية التي كان آخرها استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي على المنطقة الواقعة بين العديسة و رب ثلاثين ما ادى الى سقوط جرحى.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان اعتداءات سبقتها بغارة قوية على بلدة ميفدون ما ادى الى ارتقاء 5 شهداء، بالاضافة الى جرحى في غارات الخيام و الوزاني.

وتابع ان المقاومة ردت اليوم من خلال سلسة عمليات قامت بها كان ابرزها على القاعدة العسكرية التابعة لـ "الفرقة -621" بالقرب من مدينة عكا، حيث تحدثت المعلومات الاولية عن قتيل وستة جرحى في صفوف الاحتلال معظم الجرحى في حال الخطر.

اوضح مراسلنا: كما نصبت المقاومة اليوم كمينا لاحدى الدوريات في رويسات العلم، سقط فيه اربعة جرحى في صوف الاحتلال.

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