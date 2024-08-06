باقري يؤكد على تسخير الطاقات الدبلوماسية لمتابعة اغتيال الشهيد هنية

العالم – إيران

باقري كني أدلى بهذا التصريح، خلال حضوره برفقة عدد من مسؤولي وزارة الخارجية، اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الذي عقد اليوم الثلاثاء لمناقشة اغتيال الشهيد هنية.

وقال المتحدث باسم اللجنة النيابية "إبراهيم رضائي" في تصريح للصحافيين حول اجتماع اللجنة مع وزير الخارجية بالوكالة اليوم: إن السيد باقري كني قدم تقريرا حول مواقف الخارجية في عهد الحكومة الـ13، معرّجا على سياسة تحسين العلاقات مع دول الجوار ومحور المقاومة، والتعددية القطبية واجتياز النزعات الأحادية والتحكم بمسار التعاون مع الغرب.

وأضاف المسؤول البرلماني أن وزير الخارجية نوه في هذا الاجتماع إلى الطاقات الفريدة المتوفرة لدى دول الجوار الإيراني وجهود حكومة الشهيد رئيسي من أجل ترسيخ الأواصر مع تلك البلدان بأعلى المستويات.

ونوه وزير الخارجية، وفقا لتصريحات المسؤول البرلماني، بأن "نظاما عالميا جديدا يلّوح بالأفق"، كما تحدث عن انضمام إيران إلى تكتلات اقتصادية جديدة مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي؛ واصفا ذلك من الإنجازات المهمة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في إيران.

وحول التطورات الأخيرة ولاسيما جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، فقد أكد باقري كني على حق إيران في اتخاذ الرد وتسخير الطاقات القانونية والسياسية والدبلوماسية العامة لملاحقة هذه الجريمة.