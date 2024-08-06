3 خطوط جوية أمريكية رئيسية تعلن إلغاء رحلاتها للكيان الاسرائيلي

العالم - الاحتلال

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركات طيران "دلتا" و"يونايتد" و"أميريكان" إيرلاينز ألغت كافة رحلاتها الجوية الى الكيان الإسرائيلي للأسابيع الثلاثة المقبلة وذلك من وإلى الولايات المتحدة.

هذا وأعلنت شركة "يونايتد" إلغاء رحلاتها حتى إشعار آخر، فيما ألغت "أميريكان إيرلانتز" رحلاتها حتى الـ 26 من أكتوبر، بينما ألغت شركة "دلتا" رحلاتها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وفي ذات السياق ألغت شركة "رايان إير" الإيرلندية جميع رحلاتها من الكيان لجميع انحاء العالم، وستتخذ قرارا هذا المساء بشأن عملها في الكيان الإسرائيلي.

هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" إلغاء رحلاتها بين باريس وبيروت حتى يوم الخميس بسبب التوتر المتزايد بين لبنان والكيان المحتلة.

وأضافت الشركة في بيان أصدرته أن استئناف نشاطها على هذا الخط منوط بتقييم للاوضاع الامنية.

ومن جانبها أعلنت شركة طيران "إيزي جيت" أنها لن نستأنف رحلاتها إلى تل أبيب حتى شهر مارس 2025,