دعم فلسطين خلال إحياء ذكرى ضحايا هيروشيما وناغازاكي + فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

الحفل أقيم في حديقة نصب السلام في هيروشيما، حيث أقدم مواطنون مشاركون فيه على الخروج بمظاهرة داعمة لفلسطين.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات مناهضة للكيان الصهيوني.

يذكر أنه في السادس من أغسطس/ آب 1945، تعرّضت هيروشيما لقصف بقنبلة ذرية أمريكية ما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص.

وبعدها بـ3 أيام، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على مدينة ناغازاكي، ما أسفر عن مقتل 70 ألف شخص.

وبدعم أمريكي يشن كيان الاحتلال الاإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدوانا غاشما على غزة خلف أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.