بصواريخ بركان ومسيرات انقضاضية حزب الله يطارد جنود الاحتلال

العالم - لبنان



1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة ‌‏المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

2- الساعة ‌‏11:07‌‎ استهداف تجمع لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي قرب موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.

3- شنّ هجوم جوي بسرب من المسيّرات الإنقضاضية التي استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة، كردٍّ على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا.

4- بعد ‏مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند رصد ‌‏ملالة إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية ولدى وصولها ‌‏إلى نقطة المكمن استهدفها المجاهدون بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‌‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح.

5- الساعة ‌‏11:30 استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة‎ ‌‏14:45‌‎ استهداف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة‎ ‌‏16:00 ‎استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة‎ ‌‏17:00‌‎ استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.

9- استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ميفدون.