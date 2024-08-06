بصواريخ بركان ومسيرات انقضاضية حزب الله يطارد جنود الاحتلال

العالم - لبنان
1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
2- الساعة 11:07 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.
3- شنّ هجوم جوي بسرب من المسيّرات الإنقضاضية التي استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقّة وحققت إصابات مؤكدة، كردٍّ على عملية الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا.
4- بعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند رصد ملالة إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية ولدى وصولها إلى نقطة المكمن استهدفها المجاهدون بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح.
5- الساعة 11:30 استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 14:45 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
7- الساعة 16:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
8- الساعة 17:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.
9- استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ميفدون.