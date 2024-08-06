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باقري مخاطبا وزير خارجية النمسا: أوروبا أغلقت كل الطرق الدبلوماسية

باقري مخاطبا وزير خارجية النمسا: أوروبا أغلقت كل الطرق الدبلوماسية
الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الايرانية باقري كني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية النمساوي : "من خلال عدم إدانة العدوان الإرهابي الواضح للكيان الصهيوني ومنع القرار الفعال والرادع لمجلس الأمن ضد هذا الكيان، فإن أوروبا أغلقت عمليا كل الطرق الدبلوماسية".

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