وزير الخارجية البريطاني: التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

وكتب لامي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" : "إن المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد. لقد تحدثت مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كاني، وحذرت من أن أي هجوم إيراني سيكون له عواقب مدمرة على المنطقة. يجب على إيران وجميع الأطراف أن تخفف من حدة التصعيد بشكل عاجل وفوري" ، على حد تعبيره.

وفي خرق واضح للقانون الدولي أقدم الكيان الاسرائيلي 31 يوليو/تموز على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد اسماعيل هنية في طهران خلال حضوره حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد، وفي حين لجأت ايران الى مجلس الأمن الدولي لإدانة الجريمة الصهيونية إلا ان الغرب امتنع عن إدانة الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكب منذ السابع من اكتوبر الماضي أبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ بحق الشعب الفلسطيني في غزة.