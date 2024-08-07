اولمبياد 2024.. ايران تحصل على برونزية المصارعة الرومانية

العالم _ أولمبياد 2024

تأهل الايراني محمد هادي سارفي الى المباراة النهائية في منافسات وزن 97 كيلوغراما في المصارعة الرومانية في الألعاب الأولمبية بعدما واصل مسلسل انتصاراته الخارقة.

هذا وأهدي أمين ميرزازادة بلاده إيران، ميداليتها الأولى في ألعاب باريس باحرازه الميدالية البرونزية لوزن 130 كيلوغراما في المصارعة الرومانية.

بلغت ألمانيا بطلة العالم نصف نهائي مسابقة كرة السلة للرجال لأوّل مرة في سابع مشاركة أولمبية لها، وذلك على حساب يانيس أنتيتوكونمبو ورفاقه في المنتخب اليوناني بالفوز عليهم في ربع النهائي.

واستضافت هذه الحلقة في الاستوديو الخبير والصحافي الرياضي محمدامين بني تميم.

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