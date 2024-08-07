مواقف السيد نصرالله والتحضير للضربة الآتية

العالم _ مع الحدث

- ما أهمية تاكيده ان الرد آت وسيكون قويا ومؤثرا وسنكون وحدنا أو مع المحور؟

- كيف يفهم الاسرائيليون من ان حالة الانتظار هي جزء من المعركة كما قال؟

- ماذا عن قوله ان اتخاذ العدو قرار خوض حرب واسعة امر صعب ومقعد؟

- ماذا ايضا عن تحذيره من هزيمة المقاومة في فلسطين لأن المخاطر ستكون على فلسطين والاردن ولبنان ومصر؟

- ماذا عن سيناريوهات الرد العسكري الايراني على الكيان المنشغل في كيفية تامين الدعم الاميركي والغربي له؟

- كيف تفسر صعوبة التحديد الاميركي لموعد الرد والشكل الذي سيأخذه مع تعثر تشكيل الحشد الاقليمي والدولي لصد الهجوم؟

- ما أهمية الضربة التي تلقتها قاعدة عين الأسد الاميركية في العراق والرسالة التي اوصلتها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الأكاديمي والباحث السياسي طلال عتريسي والخبير في الشؤون الاسرائيلية نهاد ابوغوش.