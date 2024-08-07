اليهود يخرجون في باريس للتنديد بجرائم الاحتلال

العالم _ مراسلون

انظمو جنبا الى جنب منظمة اورو فلسطين للاحتجاج هنا في ساحة الأمة بدل ساحة الجبهة الشعبية بعد منع التظاهر في الاخيرة على خلفية المخاوف الامنية من التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بحسب المنظمين.

وقالت الناطقة الرسمية بإسم اتحاد اليهود الفرنسيين سونيا فايمان لقناة العالم:" لقد لاحق النظام الاسرائيلي قادة حماس دائما والان اغتالوا اسماعيل هنية في طهران خارج بلاده، هذا النظام متمرس في القتل ونحن هنا كاتحاد لليهود لاننا ضد ما يمارسه هذا النظام وضد الصهيونية ولأنه أيضا استمر في الاستيطان حتى قبل الحرب غير آبهٍ بالقانون وهو أمر معتاد عند اسرائيل".

بقرع الطبول تحدى المتظاهرون الشرطة التي اقتادت البعض الى سياراتها ثم اطلقت سراحهم.. هنا تجاوز هؤلاء المنع ووقفوا يقرعون صحونهم امام الشرطة التي طوقت المكان وأهم الرسائل لا لمشاركة الصهاينة في الاولمبياد.

وقال ناشط حقوقي فرنسي ديفيد شيمون: "جميع المشاركين مع الوفد الاسرائيلي عسكريون وبالتالي علينا ان نقول صراحة انهم ارهابيون".

ويندد المحتجون في حراكم الرمزي اليومي بالتهور الاسرائيلي ومواصلته الامعان في قتل المتظاهرين.. كل هذه الاساليب الاحتجاجية تقول لا للتمادي الصهيوني وادخال المنطقة في اضطرابات وحرب شاملة.

ويقول الفرنسيون انه ليس هنالك افضل من الالعاب الاولمبية هذا الحدث العالمي الكبير ليحصل استغلاله بهذا الشكل ويتم لفت انتباه العالم الى ما يحصل في قطاع غزة.