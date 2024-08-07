جيش الاحتلال اصبح مشلولا في شمال فلسطين بعد كلمة السيد نصرالله

العالم _ مراسلون

وقال مراسل العالم في جنوب لبنان ان المستوطنون يعيشون حالة الرعب على بعد اكثر من 15 كيلومترا من الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث طُلب منهم اللجوء الى الملاجئ، مشيرا الى ان هذا يوحي بان العد العكسي لرد المقاومة يقلق الاحتلال جدا ويضعه في حالة نفسية غير مسبوقة.

هذا وأطل سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ليلة امس في الاحتفال التأبيني للشهيد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وقال إن ”ردّنا آتٍ إن شاء الله، وحدنا أو مع المحور، هذه معركة كبيرة ودم غالٍ وعزيز واستهداف خطير، ولا يمكن أيا تكن العواقب أن تمر المقاومة عليه هكذا”.

وأكد السيد نصرالله أن ” ما يملكه العدو في الشمال يمكننا استهدافه في نصف ساعة”.

وارتقى السيد فؤاد شكر، في الـ 30 من شهر تموز/يوليو 2024، شهيداً في غارة جوية شنتها طائرة "F35" إسرائيلية، أطلقت صاروخين من فوق البحر على حارة حريك، بعد مسيرة طويلة في صفوف المقاومة الإسلامية.

ويعد الشهيد شكر من مؤسسي المقاومة، وبرز في تأسيس مجموعاتها الأولى.