الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

اختيار السنوار رئيسا لحماس.. رسالة تحدي واضحة لتل أبيب

الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

في خطوة مفاجئة، اختارت حركة حماس يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية، موجهة رسائل استراتيجية لكيان الاحتلال الاسرائيلي الذي اعتقد ان اغتيال هنية سيؤثر على تماسك الحركة. 

العالم _ خاص بالعالم

اختيار السنوار الذي تم بالإجماع يدل على وحدة الصف داخل الحركة. كما انه يأتي، بحسب محللين سياسيين اسرائيليين كرسالة تحد واضحة لتل أبيب، حيث يعتبر السنوار شخصية صلبة ورمزية في الوعي الإسرائيلي. فكما قالت هيئة البث الإسرائيلية فإن هذا الاختيار يعد بمثابة تأكيد على أن السنوار حي وقيادة حماس في غزة لا تزال قوية وفعالة.

وبحسب المحللين الاسرائيليين، يدلل هذا الاختيار على استمرار حماس وقدرتها على مواجهة الضغوط الإسرائيلية مهما بلغت شدتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على رأسها تحرير الأراضي الفلسطينية واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.

اما صحيفة تايمز أوف اسرائيل قالت ان حماس اختارت اخطر شخص لقيادتها وهو الذي هز صورة اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية امام العالم، فيما رأت صحيفة معاريف ان اختيار السنوار يمثل مناورة من جانب حماس.

وبهذا الاختيار ضربت الحركة بنهج كيان الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قيادات المقاومة عرض الحائط، فها هو المطلوب الأول لتل أبيب الذي عجزت عن الوصول إليه خلال العدوان على غزة لأكثر من 10 أشهر يقود الحركة في أرض المعركة.

روابط ذات صلة

كيف واجهت صنعاء اختيار يحيى السنوار رئيساً لحركة ‏حماس؟

المطلوب رقم 1 لإسرائيل يصبح رئيساً لحماس !

كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية

إعلام اسرائيلي: تعيين السنوار مفاجئ ورسالة لـ"اسرائيل"

أول تعليق من "حزب الله" على اختيار السنوار رئيسا لحماس

الفصائل الفلسطينية تبارك بانتخاب السنوار رئيسًا لحماس

أسامة حمدان: 3 عناوين وراء اختيار السنوار رئيسا لحماس

من هو يحيى السنوار الرئيس الجديد لحماس؟

حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لهنية