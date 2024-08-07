اختيار السنوار رئيسا لحماس.. رسالة تحدي واضحة لتل أبيب

العالم _ خاص بالعالم

اختيار السنوار الذي تم بالإجماع يدل على وحدة الصف داخل الحركة. كما انه يأتي، بحسب محللين سياسيين اسرائيليين كرسالة تحد واضحة لتل أبيب، حيث يعتبر السنوار شخصية صلبة ورمزية في الوعي الإسرائيلي. فكما قالت هيئة البث الإسرائيلية فإن هذا الاختيار يعد بمثابة تأكيد على أن السنوار حي وقيادة حماس في غزة لا تزال قوية وفعالة.

وبحسب المحللين الاسرائيليين، يدلل هذا الاختيار على استمرار حماس وقدرتها على مواجهة الضغوط الإسرائيلية مهما بلغت شدتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على رأسها تحرير الأراضي الفلسطينية واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.

اما صحيفة تايمز أوف اسرائيل قالت ان حماس اختارت اخطر شخص لقيادتها وهو الذي هز صورة اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية امام العالم، فيما رأت صحيفة معاريف ان اختيار السنوار يمثل مناورة من جانب حماس.

وبهذا الاختيار ضربت الحركة بنهج كيان الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قيادات المقاومة عرض الحائط، فها هو المطلوب الأول لتل أبيب الذي عجزت عن الوصول إليه خلال العدوان على غزة لأكثر من 10 أشهر يقود الحركة في أرض المعركة.