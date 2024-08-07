كامالا هاريس تبدأ تراشق الاتهامات مع دونالد ترامب

العالم - الأميركيتان

بعد حصولها على ثقة المندوبين في الحزب الديمقراطي، أطلقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس حملتها الانتخابية، في تجمع انتخابي في فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا، معلنة رسمياً ترشحها للسباق الرئاسي لهذا العام.

وشنت هاريس، في تجمع انتخابي قدمت فيه نائبها تيم والز، شنت هجوما لاذعاً على خصمها الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت هاريس: "بصفتي مدعية سابقة واجهت مرتكبي الجرائم من جميع الأنواع، سواء المتحرشون أو المحتالون الذين خدعوا المستهلكين، والمخادعون الذين خالفوا القواعد، ولذلك صدقوني عندما أقول إنني أعرف نوع دونالد ترامب. لن نعود لعهد ترامب".

وفي أول حديث له بعد اختياره، اتهم تيم والز ترامب بأنه رجل يبث الفرقة، ولا همّ له سوى خدمة نفسه، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه البلاد.

اختيار تيم والز، لاقى ترحيبا من جانب معسكر الحزب الديمقراطي، حيث اعتبر الرئيس جو بايدن أن اختيار والز لخوض الانتخابات قرار رائع، خاصة وأنه يمثل صوتاً قوياً للعمال والطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.

رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أثنت على اختيار هاريس لحاكم ولاية مينيسوتا مرشحاً لمنصب نائب الرئيس باعتباره ديمقراطياً معتدلا ولديه رؤية عظيمة بشأن الطبقة العاملة وقدماء المحاربين. فيما اكد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو دعمه الكامل لهاريس.

في المقابل، شنت حملة ترامب هجوما على هاريس ونائبها، ووصفت والز، بالليبرالي المتطرف الخطير مثل كامالا هاريس على حد تعبيرها.