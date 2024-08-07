لماذا يخشی أهالي غزة الهدوء الاسرائيلي؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان أهالي غزة، أصبحوا ينظرون الی الهدوء، بنظرة سلبية، إذ ان كل هدوء من قبل العدو الاسرائيلي، يليه جريمة كبری تخلف مجازر بين سكان قطاع غزة.

وبعد هدوء نسبي شهده قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلفتا 24 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية وعدد كبير من الاصابات تم نقلهم الی مستشفيات قطاع غزة.

وأوضح مراسل العالم ان الاحتلال، قلل من غاراته خلال الايام الاخيرة لكنه ركز علی ارتكاب مجازر كبيرة باستهداف مراكز ايواء يسكنها عدد كبير من الفلسطينيين، مشيراً الی استهداف منزل في ديرالبلح يوم الثلاثاء واستهداف مدارس تابعة لمراكز الايواء خلال يوم الاثنين.