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بالفيديو..انجازات قائد حركة المقاومة الاسلامية "حماس" يحيى السنوار

الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

اختارت حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية، موجهة رسائل استراتيجية لكيان الاحتلال الصهيوني الذي اعتقد ان اغتيال الشهيد هنية سيؤثر على تماسك الحركة. 

العالم-فلسطين

وأكدت الحركة في بيانها: أنّها إذ تعبّر عن ثقتها بالأخ أبي إبراهيم قائداً لها في مرحلة حساسة، وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد، فإنها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يكتب النصر المؤزر المبين لشعبنا وقضيتنا.

وتابعت بالقول: إننا نستذكر في هذه اللحظة التاريخية قائدنا الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله، الذي قدم في سيرته القيادية نموذجا للقيادة الشجاعة والحكيمة والمنفتحة، وإننا على يقين أن أبا إبراهيم وإخوانه في قيادة الحركة سيكملون مسيرته ومسيرة القيادات السابقة، وسيحافظون على إرثهم الجهادي والنضالي، حتى التحرير والعودة.

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