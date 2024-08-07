شاهد/ لفتة بطولية لمصارع ايراني تجاه خصمه خلال اولمبياد باريس!

العالم - ايران

وواجه صباح شريعتي، -وهو مصارع إيراني المولد صارع لصالح أذربيجان- الايراني أمين ميرزازاده في مرحلة التصنيف، وانتهت المباراة بفوز ميرزا زاده.

بعد هذا النزال، ودع شريعتي عالم المصارعة، وعاد أمين ميرزازاده، الذي أدرك ذلك، إلى السجادة وأخذه على كتفه ومنحه جولة فخر باعتباره مواطنا ايرانيا.

وودع صباح شريعتي، الذي يصارع لصالح جمهورية أذربيجان منذ سنوات طويلة، بطولة العالم بتقبيل الزوايا الأربع لحصيرة المصارعة بعد هذه الهزيمة.

وكان شريعتي قد حصل على ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، وفضية وبرونزية في دورة الألعاب الأوروبية، وفضية في بطولة أوروبا.