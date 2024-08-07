إجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اغتيال هنية.. نزوح قسري من شمال غزة بعد تهديد الغحتلال بعملية واسعة

العالم - بانوراما

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية شدد طه على أن هذه الجرائم تشكل إمعانا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في استباحة كل المحرمات والأعراف والقوانين والقرارات الدولية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: في ظل أوضاع صعبة جدا واستمرار للقصف المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي بدأ آلاف الفلسطينيين النزوح مجددا من مناطق شمالي القطاع بعد إعلان الاحتلال نيته القيام بعمليات هناك وطلب منهم المغادرة.



وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن شهود عيان أن آلاف الفلسطينيين بدأوا النزوح من مناطق شمالي القطاع وتوجهوا إلى جباليا ومدينة غزة، مضيفة أن السكان ينزحون من مناطقهم سيرا على الأقدام ويحملون أمتعتهم في ظل عدم توفر وسائل نقل وخطر الموت المحدق بهم بسبب استمرار الغارات والقصف.

هذا ويتعرض سكان شمال قطاع غزة لحملة تجويع حقيقية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يصر على معاقبة رافضي النزوح عبر منع وصول المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الضرورية إليهم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.