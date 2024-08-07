باقري يبحث جريمة اغتيال هنية مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

العالم-ايران

ووصل االمشرف على وزارة الخارجية علي باقري، اليوم الأربعاء، على رأس وفد إلى جدة بالسعودية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لوزراء خارجية المنظمة بجدة، التقى المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ويعقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وأيضا أبعاد عدوان الكيان الصهيوني المجرم وأدى إلى استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للمقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمنها القومي من قبل هذا الكيان.

وسيعقد الاجتماع عقب الجهود المكثفة والدبلوماسية النشطة التي بذلتها إيران من خلال المشاورات والاتصالات العديدة لوزارة الخارجية مع الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة.