كاميرا العالم تنقل أجواء الإجتماع الإستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تطرق الحضور إلى ثلاثة محاور أساسية أولها الإنتهاكات التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمحور الثاني هو إنتهاك السيادة الايرانية، والمحور الثالث وهو الإغتيالات الاسرائيلية المتكررة التي طالت شخصيات سياسية بارزة على المستوى الدولي.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعا استثنائيا في مدينة جدة لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.



ويعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، وسيشارك فيه وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الجهود المكثفة والدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال المشاورات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية بالوكالة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وينعقد بناء على اقتراح إيراني لمناقشة حادثة اغتيال هنية، والتي تتوقع جهات أمريكية وإسرائيلية أن يتم الرد عليها خلال ساعات.

وغادر القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية علي باقري كني طهران متوجهاً إلى جدة، اليوم الأربعاء، للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الاجتماع سيتناول انتهاكات كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة إيران، مشيرة الى أن الجرائم الإسرائيلية في غزة تسببت باستشهاد واصابة اكثر من 131 ألف فلسطيني، وتهجير مليونين آخرين.



ويأتي هذا الاجتماع في وقتٍ تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة، بعد إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، خلال وجوده في طهران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...