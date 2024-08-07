العالم - خاص بالعالم

الرسالة من تعيين يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس:

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "لقاء خاص"، لفتت القدومي إلى أن حركة حماس أثبتت أنها تستطيع في هذه الظروف أن ترسل هذه الأمانة لرجل مقاوم. من أصدقاء أبو العبد في غزة بحكم الجغرافيا. الرسالة الاولى تبين بأننا قادرين بأن نكمل مسيرة الشهداء بثبات وعزم.

ولفت القدومي إلى أن الرسالة الثانية، هي أن نعقد إنتخابات في جو حرب، ونحصل على ثقة كل الاخوان الفلسطينيين بالإجماع، وهذه أيضا رسالة على تماس بثبات هذه الحركة المباركة وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم صمود شعبنا الفلسطيني والتفاف شعبه الفلسطيني حول هذه المقاومة ورجال المقاومة وميراث الشهداء ودم أبو العبد رحمه الله هذا كله من الضمانات التي وهبنا إياها الله عز وجل لإكمال المسيرة.

القدومي: السنوار شخصية متعددة الأبعاد

وأوضح القدومي أن الرسالة الثالثة هي أن الأخ يحيى السنوار هو شخصية متعددة الأبعاد فهو من أوائل الذين أسسوا العمل العسكري الصحيح، لكنه شخصية سياسية بامتياز، سواء كان في داخل السجون قادة تكتل لحماس في داخل السجون، وعندما خرج في صفقة وفاء الأحرار في عام 2011 إختاره الأخ ابو العبد ليكون إلى جانبه في ادارة المكتب السياسي في غزة ثم عندما انتقل الحاج ابو العبد الى رئاسة الوزراء والسفر الوحيد الذي خرج فيه الاخ السنوار كان مع أبو العبد إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث كان حينها مسؤول ملف الأسرى وكان يشارك فيما سميناه في ذلك الوقت بـ"وزارة الثوابت" أي الأسرى والقدس واللاجئين وسيادة الدولة، فكان مطلا على العمل السياسي في حينه.

القدومي: السنوار شخصية جهادية متماسكة

وبين القدومي أن يحيى السنوار يعتبر شخصية جهادية متماسكة، ثم بعد ذلك حاز على ثقة اخوانه فقاد المكتب السياسي في غزة .

ونوه القدومي الى انه من ابرز ما يميز شخصية الأخ ابو ابراهيم السنوار بأنه شخصية وحدوية وهو محبوب من قبل فصائل العمل الفلسطيني في غزة، حيث ان الفرحة كانت كبيرة جدا لدى فصائل المقاومة عندما تم الإعلان عن نبأ اختيار الحاج ابو ابراهيم السنوار، لأنه يدعو الى الوحدة والمواءمة بين الفصائل الفلسطينية.

السنوار وفهمه للفكر الإسرائيلي

وفيما يتعلق بالسنوار الذي كان بالأسر لسنوات طويلة وتأثير ذلك في مجال فهمه للفكر الاسرائيلي وانعكس ذلك بشكل واضح بالميدان حتى قال الإحتلال أنه رقم صعب:



اوضح القدومي أن صفقه"وفاء الأحرار" هي عبرة للتاريخ، حيث ان الكيان الصهيوني وافق مرغما على التبادل مع الأسير الاسرائيلي شاليط، والتي خرجت من هؤلاء الاخوه الافاضل كالشيخ زاهر جبارين والشيخ صالح العاروري قبل ذلك.

القدومي: الأسر مدرسة والأسير الفلسطيني متفاعل في العمل السياسي

وقال القدومي أن الاسرى الذين اطلق سراحهم الكيان الصهيوني أصبحوا من القيادات، وهم من قادوا المسيرة ومنهم يحيى السنوار ، واضاف ان "الأسر" هو عبارة عن مدرسه حيث ان الأسير الفلسطيني متفاعل في العمل السياسي بشكل دائم ونذكر بأنهم هم من بدأوا فكرة وثيقة الاسرى المشهورة في عام 2006، التي بني عليها الوفاق الوطني الفلسطيني، ثم بعد ذلك سميت بـ"وثيقة الاسرى"، وهي من ادبيات المصالحة الفلسطينية لذلك كان العمل داخل السجون عملا سياسيا بامتياز، وأن يحيى السنوار يتميز في فهمه العميق للكيان الصهيوني ولعدوه ولاحتياج أبناء بلده وأبناء وطنه.

يتبع..