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المبعوث الأميركي يزور بيروت.. ماذا يحمل في جعبته؟!

الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

مبادرة جديدة للتهدئة أم ضخ المزيد من رسائل الترغيب والترهيب في لبنان؛ تضاربت الأنباء حول ما في جعبة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين؛ الذي يعتزم زيارة العاصمة اللبنانية بيروت في سباق يسعى فيه المبعوث الأميركي والقوى الغربية لمنع الانفجار الكبير.

العالم - خاص بالعالم

مصادر اعلامية قالت إن هوكشتاين يحمل مبادرة جديدة للتهدئة وفي جعبته أفكار لمنع الانفجار الكبير، لكن أحدا لا يعلم مضمونها حتى الآن.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي عشية اجتماعات الخميس، لاستئناف مفاوضات الهدنة التي يعتقد الجانب الأميركي أن بإمكانها أن تكون الطعم الذي يؤخر رد إيران وحزب الله أو يجعل منه رمزيا.

ورجحت الصحيفة أن يكرر المبعوث الأميركي رسائله التي سبق أن حملها، وتضمنت 'تهديدا وتحذيرا بأن إسرائيل ستدمر لبنان في حال اندلاع الحرب وأن ليس في مصلحة لبنان الذهاب إليها'، كما سيذكر بالوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة لبنان على تحمل أعباء الحرب.

وأشار الاعلام اللبناني إلى أنه 'كان منطقيا أن يسود القلق الأوساط الداعمة للمقاومة من موافقة أركان الحكم في لبنان على استقبال الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في بيروت، فالقلق الممزوج بالغضب لا يعود فقط إلى أن الرجل كان شريكا في عملية سياسية رافقت العملية الأمنية والعسكرية التي أدت إلى اغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكر قبل أكثر من 10 أيام، بل إلى أن جميع المؤشرات لا تعكس وجود أي جديد نوعي في سلوك الإدارة الأميركية حيال جرائم العدو المستمرة في فلسطين ولبنان والمنطقة'.

ونقل الاعلام عن مصادر قولها إن 'الإدارة الأميركية بعدما لمست إصرار المحور على تنفيذ الرد وعدم النقاش في أي نقطة قبل ذلك، فعلت دبلوماسيتها في ربع الساعة الأخير لاحتواء النار التي قد تحرق المنطقة بأكملها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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