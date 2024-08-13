شاهد.. آلاف المستوطنين بقيادة بن غفير يقتحمون باحات المسجد الاقصى

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إنه يوم خراب هيكلهم المزعوم والتي تأتي هذه الذكرى وسط تصدع وخراب يسيطر على كيان الاحتلال الاسرائيلي سياسيا أمنيًا واقتصاديا واجتماعيا بفعل المقاومة الفلسطينية وجبهات المقاومة الاسلامية المساندة.ووسط كل ذاك الخراب أقتحم الالاف من المستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك.



وقال محمد ابو الحمص مبعد عن المسجد الاقصى:" كان هناك حصار للمسجد الاقصى منذ الأمس ومنعوا الناس من الدخول وكان هنالك اعتداء من المستوطنين في المسيرة التي بدأت ليلة أمس عند صلاة العشاء، وكان الوضع صعبا كثيرا على الفلسطينيين حتى خارج البلدة القديمة وداخلها وفي المسجد الاقصى المبارك".



مشعل الحرائق كما يطلقون علية داخل كيان الاحتلال وزبر الامن الداخلي بن غفير كان بمقدمة الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك وسط تشديدات أمنية أشرف على أنبطاح ملحمي وفق طقوسهم التلمودية وكل ذلك حدث مع إفراغ المسجد من المصلين والاعتداء عليهم من قبل شرطة الاحتلال.



وقال جمال عمرو الباحث في شؤون القدس:" بن غفير يقول من خلال تصوره وزيرا لوزارة خطيرة جدا وزارة الامن القومي على أنه بوسعه أن يقول ويفعل ما يشاء في الشيخ جراح، والان بلغت الامور مستويات خطيرة جدا، اذ أنه يتدخل في شؤون المسجد الاقصى مباشرة، ورغم انهم قد وضعوا له حدود في فترة شهر رمضان المبارك، إلا أنه قد اتفق معهم بعد إنقضاء رمضان بأنه ستكون له اليد الطولى، فما أن إنقضى رمضان، جاء يعربد في الاقصى ومعه الحاخامات وحراسة مشددة ومعه خطوات جديدة".



وتعمل الجماعات اليهوديه المتطرفة وما تسمى أبناء الهيكل المزعوم على تشريع قوانين تتيح لهم التواجد الدائم داخل المسجد الاقصى المبارك وفرض الأمر الواقع بدهم المتطرف بن غفير وأعضاء كنيست من اليمين المتطرف الحاكم.

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