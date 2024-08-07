قائد الجيش الايراني يشيد بموقف دولة اوروبية تجاه اغتيال هنية

العالم - ايران

واعتبر اللواء موسوي في اللقاء الذي عقد في مقر الاركان العامة للجيش، ان ايران وبيلاروسيا، تواجهان تهديدات ومصالح مشتركة، وتخضعان لعقوبات امريكا والغرب الظالمة وتتمتعان بالاستقلال وعدم التبعية.

واثنى على موقف بيلاروسيا في قضية اغتيال الشهيد اسماعيل هنية وقال ان بيلاروسيا تتمتع بموقع استراتيجي وتشكل سدا منيعا امام توسع الناتو، قائلا اننا وبلدان المنطقة نعارض توسع الناتو.

واكد اللواء موسوي ان ارادة المسؤولين السياسيين والعسكريين والدفاعيين بالبلدين قائمة على تعزيز التعاون والمثال البارز على ذلك زيارة الرئيس البيلاروسي الاخيرة الى ايران ولقائه الشهيد رئيسي.

من جانبه، اعتبر قائد القوات الجوية والدفاعات الجوية البيلاروسي اللواء یولانوفيتش لوكانوفيتش الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة ذات تاريخ وثقافة عريقة.

وقال ان بلاده تدعو الى توسيع العلاقات العسكرية والتبادل والاستفادة من الخبرات القيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف اننا نعارض الاحادية القطبية الامريكية وكذلك توسع الناتو.

ووجه دعوة للقائد العام للجيش الايراني لزيارة بيلاروسيا والتعرف على قدراتها.