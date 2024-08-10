مجموعة فاغنر تعلن استعدادها لتشكيل وحدات للدفاع عن كورسك 

العالم - خاص بالعالم

وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها تواصل عملياتها لصد محاولات التوغل الاوكرانية في عمق كورسك.

الوزارة أكدت أن الجيش الروسي تمكن من صد محاولات التقدم الاوكرانية، فيما استهدف الطيران الروسي مواقع القوات الأوكرانية المتمركزة في مقاطعة سومي المحاذية لكورسك.

الدفاع الروسية كشفت أن طائرات سوخوي اربعة وثلاثين استخدمت قنبلة تزن ثلاثة أطنان في ا ستهدافها للقوات الأوكرانية.

فيما أعلنت السلطات الروسية فرض إجراءات مكافحة الإرهاب في ثلاث مناطق حدودية مع أوكرانيا

هذا ودخلت مجموعة فاغنر الروسة على الخط، مبدية استعدادها للتدخل ومساعدة موسكو في مواجهة الهجوم الأوكراني.



مجلس قادة فاغنر أكد استعداده لتشكيل وحدات قتالية للدفاع عن كورسك، مشددا على ان الهدف الرئيسي للمجموعة و الدفاع عن مصالح روسيا، وأن تدخله للدفاع عن كورسك يصب في هذا السياق.

الهجوم الأوكراني المفاجئ منذ الأربعاء الماضي عكس مشاركة أميركية غربية مباشرة في الحرب، حيث يؤكد المراقبون أن الهجوم لم يكن ليحقق شيئا لولا الدعم الغربي لكييف.

وما يعزز هذه الفكرة التصريحات الأميركية التي أكدت دعم واشنطن لما أسمتها الغجراءات المنطقية في مواجهة روسيا.

في المقابل يعتبر المراقبون أن الهجوم على كورسك لن يؤدي إلى تغيرات استراتيجية، خاصة وأن الجيش الروسي قادر على فرض حصار على المقاطعة في حال سقوطها نهائيا، إلا أن المراقبين لا يرجحون هذا السيناريو، كون الجيش الروسي يمتلك القدرة على استعادة المبادرة وإخراج القوات الأوكرانية من المقاطعة الحدودية.

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