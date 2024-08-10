مراسل العالم يكشف ماهية الإنفجارات الضخمة شمال فلسطين المحتلة

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وأشار مراسلنا إلى ما ذكرته منصات إعلامية إسرائيلية أفادت بسقوط طائرات بدون طيار عند مدخل مستوطنة "غدوت" في الشمال الفلسطيني إضافة الى تعامل نجمة داوود مع عدد كبير من المصابين، كما ان النيران التي تندلع في 5 نقاط بعد دوي صفارات الانذار في الجليل منوها أن هذه الاخبار نقلت عن المواقع العبرية وننتظر ان يكون هنالك بيانا للمقاومة الاسلامية يفسر ويوضح يشرح فيه هذه العمليات التي قال عنها الاحتلال الاسرائيلي بأنها غير مسبوقة بالطيران المسيار الانقضاضي التي وصل إلى عمق اكثر من 20 كلم من أقرب حافة لبنانية.

وكانت قد افادت مصادر عبرية بسماع دوي انفجارات ضخمة شمال فلسطين المحتل ودوي صفارات الانذار باكثر من عشرين موقع في الجليل الغربي.



وأعلن حزب الله لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في '‏تل شعر' بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا إصابتهم إصابة مباشرة.



إلى ذلك استهدف مجاهدو حزب الله موقع 'المالكية' بقذائف ‏المدفعية كما شنوا هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على التجهيزات التجسسية في موقع 'راميا' ما أدى إلى تدميرها.

وأصيب هدف إسرائيلي في محيط ثكنة 'برانيت' بنيران المقاومة وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن 'صفارات الإنذار دوت في موقع المالكية في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان'. وتأتي هذه العمليات ردا على اعتداءات الاحتلال التي طالت بلدات عيتا الشعب، طيرحرفا، ومجدل سلم الحدودية مع فلسطين المحتلة.

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