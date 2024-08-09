شاهد .. حزب الله يقصف مقر ثكنة كريات شمونة بصواريخ فلق

العالم - خاص بالعالم

رشقات صاروخية متتالية ومتعاقبة أمطرت بها المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع ومستوطنات الاحتلال في الشمال ردا على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والمتصاعدة على القرى الجنوبية اللبنانية محدثة انفجارات وصفت بالعظيمة ومصيبة أهدافها.

وقصفت ‏المقاومة بصليات من صواريخ كاتيوشا ثم بصواريخ فلق وعلى مرحلتين مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة .‏ لتستهدف بعد وقت قصير وعلى مراحل ودفعات متتالية مبان ‏يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنات كريات شمونة والمنارة و دوفيف.



وبسرب من المسيرات الانقضاضية شنت المقاومة هجوما جويا على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.



وفيما اعترف إعلام الاحتلال بإصابة مبان جراء صواريخ المقاومة مشيرا الى هروع فرق الإسعاف إلى الأماكن والمناطق المستهدفة أعلن جيش الاحتلال عن مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار صاروخ اعتراضي على الطريق بالجليل الغربي.



وفيما ظل صدور التعليمات من سطات الاحتلال في الشمال متعاقبا بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية حتى إشعار آخر. اعتبرت مصادر الاحتلال أن حزب الله يتعمد تدمير اكبر عدد من المنازل في المنارة وكريات شمونة وجعلها غير قابلة للسكن.



كما يسعى لتهجير كافة سكان كريات شمونة المتبقيين فيها وعددهم قرابة ثلاثة آلاف مستوطن وعسكري فقط مشيرة الى أن قرابة سبعة وعشرين الف مستوطن نزحوا وهربوا من المستوطنة.



وفي لبنان نعت حركة حماس وكتائب القسام استشهاد القيادي'سامر الحاج' الذي ارتقى بقصف الاحتلال مركبته عند مدخل مدينة صيدا جنوب لبنان. واستشهد الحاج وهو مسؤول الأمن في حركة حماس بمخيم عين الحلوة في صيدا وجرح آخر في عملية اغتيال نفذتها مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارته مقابل أحد مداخل المخيم وعند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا التي تبعد عن العاصمة بيروت حوالي خمسة وثلاثين كيلمترا فقط، وخرجت مسيرات غاضبة داخل المخيم طالبت بالثأر للشهيد ومواصلة المقاومة.

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