كاميرا العالم ترصد آخر التطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى ان القيادي سامر الحاج هو مسؤول الأمن في حركة حماس بمخيم عين الحلوة في مدينة صيدا التي تبعد عن العاصمة بيروت حوالي خمسة وثلاثين كيلومترا فقط. وأشارت المصادر الى أن الاغتيال تم بإطلاق مسيرة إسرائيلية صاروخين على السيارة مقابل أحد مداخل مخيم عين الحلوة.

وأشار مراسلنا الى اغتيال اخر حصل في بلده الناقورة من خلال غارتين شنتها احدى المسيرات الاسرائيلية على سيارة ما أدى الى ارتقاء شهيدين من المقاومة الاسلامية على طريق القدس.

وأضاف مراسلنا الى شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارات متكررة على بلدة كفر كلا وبلده كفر حمام قرب مدينة الخيام وبلدة العديسة ومحيبيب ومركبا وعيتا الشعب وصولا إلى بعض الاودية التي تمتد من بلدة عيتا الشعب لناحية الغرب والاطراف المحيطة بطير حرفا.

ونوها مراسلنا الى ان القصف المدفعي كان لافتا من خلال شموله كافة قرى الحافة الامامية من القطاع الشرقي حتى الغربي.

لافتا إلى أن المقاومة كانت قد ردت بسلسلة كبيرة وعنيفة من خلال العمليات العسكرية ردا على كل هذه الاعتداءات فكان ابرز رد باستهدافها مستعمرة كريات شمونا على ثلاث دفعات.

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