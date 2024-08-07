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إيران تعلن عن تجهيزات جديدة لمجالها الجوي الشرقي

إيران تعلن عن تجهيزات جديدة لمجالها الجوي الشرقي
الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تم تزوید مواقع منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات الإیرانیة الصنع بحضور قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإیراني "علي رضا صباحي فرد".

العالم - ايران

وقال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش"علي رضا صباحي فرد"، خلال زيارته التفقدية للقاعدة الإستراتيجية الولایة منطقة الدفاع الجوي: ان التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش ادت إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية لهذه القوات في ظل جهود المراكز العلمية والتعليمية والبحثية وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة.

وأضاف: التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار تتماشى مع التهديدات المتطورة والناشئة.

واكد ان إنتاج القوة لمواجهة كافة أنواع التهديدات هو على الأجندة الجادة للقوة الجوية الايرانية.

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