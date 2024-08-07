قائد القوات الجوية الايرانية يستقبل نظيره البيلاروسي

العالم -ايران

وبدعوة من قائد القوات الجوية الايرانية، وصل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية "أندريه لوكيانوفيتش" الى ايران والتقى نظيره الايراني العميد الطيار "حميد واحدي".

ورأى العميد واحدي ان أن البلدين تربطهما علاقات مشتركة، مضيفا بان مصدر مشاكل المنطقة والعالم هو الكيان الصهيوني سيء السمعة والادارة الامريكية الشيطان الاكبر وام الفساد التي تسعى للسيطرة على العالم من خلال افتعال الحروب والصراعات ومعارضة الدولة المستقلة.

واضاف ان ايران لاخيار لديها سوى الاستعداد للدفاع عن وحدة اراضيها وسيادتها الوطنية وتطوير المعدات العسكرية، لافتا الى استعداد ايران لتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية المتبادلة وتزويد أصدقائها بخبراتها في مجال تصنيع وإنتاج المعدات العسكرية والتعليمية.

بدوره اكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية "أندريه لوكيانوفيتش" على استعداد بلاده على تطوير العلاقات مع ايران في المجالين الدفاعي والعسكري، وقال انه سيقوم بجولة تفقدية في مقر القوات الجوية الايرانية بما فيها قاعدة الشهيد لشكري وجامعة الشهيد ستاري.