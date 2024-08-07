الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد حرس الثورة يعلق على اختيار السنوار خلفا للشهيد هنية

قائد حرس الثورة يعلق على اختيار السنوار خلفا للشهيد هنية
الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية ان انتخاب يحيى السنوار خلفا للشهيد إسماعيل هنية هو حدث مبارك وعظيم للغاية.

العالم-ايران

وتابع اللواء سلامي:حماس اختارت شخص يعيش في قلب المقاومة ويقود المقاومة في الميدان منذ 10 أشهر.

وأضاف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: السنوار كان مرابطا في الساتر الأمامي في معركة صعبة ولم يتراجع خطوة إلى الوراء، ويعرف قيمة المقاومة بشكل جميل.

هذا واختارت حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية، موجهة رسائل استراتيجية لكيان الاحتلال الصهيوني الذي اعتقد ان اغتيال الشهيد هنية سيؤثر على تماسك الحركة.

وأكدت الحركة في بيانها: أنّها إذ تعبّر عن ثقتها بالأخ أبي إبراهيم قائداً لها في مرحلة حساسة، وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد، فإنها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يكتب النصر المؤزر المبين لشعبنا وقضيتنا.

روابط ذات صلة

بالفيديو..انجازات قائد حركة المقاومة الاسلامية "حماس" يحيى السنوار

اختيار السنوار رئيسا لحماس.. رسالة تحدي واضحة لتل أبيب