مظاهرات شعبية يمنية مؤيدة لاختيار السنوار قائدا لحركه حماس

العالم - خاص بالعالم

حيث بارك وأيدّ الحشود اختيار المجاهد يحيى السنوار خلفا للشهيد هنية، لإكمال مسيرة الجهاد ضد العدو الصهيوني حتى تحرير فلسطين.

وقال حسين حارب وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال اليمنية:" ان اليوم هو يوم مميز يأتي لأنه ياتي تحت عنوان تأييدنا للمقاومة في اختيارها للزعيم يحيى السنوار زعيم المقاومة في غزة، وهذا الموقف يأتي في دعم واسناد المقاومة بقيادتها الجديدة".

تظاهرات اليمنيين التي حملت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"، توعد خلالها الجموع بضرورة الرد المؤلم والقاسي على كيان الأحتلال وجرائمه، مؤكدين أن اليمن وقواته المسلحة ماضون بخطى متصاعدة إلى جانب محور وفصائل المقاومة في معركة الجهاد المقدس ضد الكيان الإسرائيلي،نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته..

وقال الناشط السياسي توفيق الحميري:"نؤكد مطلبنا كشعب يمني الى جانب شعوب المحور بأن نقاتل من يعتدي على الفلسطينيين كانه اعتدى علينا كافة، وهم يقاتلون كافة اصبحنا امام استحقاق واضح وتاريخي لشعوب المنطقة عنوانه لأمريكا الرحيل من المنطقة ولإسرائيل الزوال".

التظاهرات التي عمّت عدة محافظات يمنية دان بيانها المشترك المواقف المخزية للأنظمة العربية المطبعة التي باتت تخدم أجندة وأهداف الكيان، وتطعن في ظهر المقاومة الفلسطينية وداعميها، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جادة لمواجهة ما يحدث في غزة من جرائم وحرب إبادة جماعية.

عناوين وشعارات عديدة تصدرت هذه التظاهرات الشعبية المتضامنة مع فلسطين، أبرزها التوعد بالمضي لمقاومة كيان الاحتلال بكافة الطرق الممكنة، مع التنديد باستمرار جرائمه وتصاعدها، وسط صمت إقليمي ودولي مُعيب.

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