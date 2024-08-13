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الحلقة الأولى من برنامج"شهادات"

شهود على"مجازر الإحتلال"في غزة، يروون لحظات الموت والرعب

الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

برنامج"شهادات"، برنامج جديد يعرض على شاشة قناة العالم، نسلط فيه الضوء على تعليقات البلوغرز ونشطاء التواصل الإجتماعي وشهود فلسطينيين، حول المعاناة التي يتعرّض لها الفلسطينيون من مجازر وعمليات إبادة جماعية بحقهم، جراء العدوان على قطاع غزة من قبل كيان الإحتلال الإسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وعرض البرنامج في حلقته الأولى، شهادة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الفلسطيني والبلوغرز على مايجري من عمليات قتل وإبادة وتدمير واعتقالات للشعب الفلسطيني في غزة والقدس المحتلة مستعرضا ما صرح به الناشط الفلسطيني"عبود بطاح" معلقاً على جريمة مسجد التابعين قائلا:"حتى تمارس عبادتك الخاصة أصبحت هنالك صعوبة بذلك، حيث ارتقى اكثر من 100 شهيد وهم يصلون الفجر في أحد مراكز الايواء.. الأشلاء في كل مكان والجثث في كل مكان، ومنهم من بترت أطرافه ونرى الأطفال أصبحوا يتامى والنساء اصبحوا ارامل!".

كما استعرض البرنامج ما علقت به الناشطة الفلسطينية شيماء يوسف على واقع الاعتداءات الاسرائيلية في القدس المحتلة قائلة:"أن الاحتلال يقوم بإغلاق المحلات التجارية للفلسطينيين في القدس المحتلة ويقتحمون وينفذون عمليات الاقتحام في البلدة القديمة".

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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