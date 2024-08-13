العالم - خاص بالعالم

وعرض البرنامج في حلقته الأولى، شهادة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الفلسطيني والبلوغرز على مايجري من عمليات قتل وإبادة وتدمير واعتقالات للشعب الفلسطيني في غزة والقدس المحتلة مستعرضا ما صرح به الناشط الفلسطيني"عبود بطاح" معلقاً على جريمة مسجد التابعين قائلا:"حتى تمارس عبادتك الخاصة أصبحت هنالك صعوبة بذلك، حيث ارتقى اكثر من 100 شهيد وهم يصلون الفجر في أحد مراكز الايواء.. الأشلاء في كل مكان والجثث في كل مكان، ومنهم من بترت أطرافه ونرى الأطفال أصبحوا يتامى والنساء اصبحوا ارامل!".

كما استعرض البرنامج ما علقت به الناشطة الفلسطينية شيماء يوسف على واقع الاعتداءات الاسرائيلية في القدس المحتلة قائلة:"أن الاحتلال يقوم بإغلاق المحلات التجارية للفلسطينيين في القدس المحتلة ويقتحمون وينفذون عمليات الاقتحام في البلدة القديمة".

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