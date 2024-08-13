إعلان القسام عن مقتل أسير وإصابة أسيرتين يثير جدلاً في أوساط الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

عناصر من المقاومة اطلقوا النار على أسرى إسرائيليين مما أدى الى مقتل احدهم واصابت اسيرتين بجراح خطيرة في حادثين منفصلين، بيان للناطق العسكري لكتائب الأقسام نزل كالصاعقة الى الإسرائيليين وعلى ذوي الاسرى الذين عادوا لتحميل نتنياهو المسؤولية عن كل اسير إسرائيلي يسقط في غزة نتيجة مناورات نتنياهو وتعنته ، لكن غيرهؤلاء من الذين يبحثون عن اشعال للوضع من اليمين المتطرف دعوا في مواقع مجهولة الى اعدام الاسرى الفلسطينيين ، اما الجيش الإسرائيلي فلم يتحدث عما جاء به المتحدث باسم القسام سوى باعلانه عن فحص الامر .

وقال عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات:"الإعلام العبري يعتبر أن هذه تعتبر نوعا من الحرب النفسية التي تمارسها كتائب القسام ضد الجمهور الاسرائيلي في اشارة الى محاولة كتائب القسام الضغط على "اسرائيل" للذهاب باتجاه صفقة وايقاف اطلاق النار وايقاف الحرب على قطاع غزة، لذلك كان التعاطي أن الأمر هو مجرد محاولة للضغط وليس أبعد من ذلك مع تعاطي جزء قليل من الإعلام أن ربما ذلك قد يكون صحيحا".

ورغم ان وزيرة الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن سيبدا بجوله شرق أوسطية قبل الموعد المحدد لجولة المفاوضات الجديدة الخميس المقبل الا ان الأجواء لا تبشر بانبعاث الدخان الأبيض في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عتلى الشروط الجديدة والقديمة ورفض حماس لها.

لكن نتنياهو أصيب بصدمة من وزير حربه الذي اعترف ان حكومته هي التي تعيق المفاوضات مستهزءا من الشعار الذي يرفعه نتنياهو (النصر الكامل ).

وقال خلدون البرغوثي خبير بالشأن الإسرائيلي:" ان الخلاف بين نتنياهو والمنظومة الامنية والعسكرية حول الصفقة كبير يوم أمس كان هنالك تباين تبادل للاتهامات بأن نتنياهو لا يريد الصفقة من قبل غالانت من مقابل نتنياهو إتهمه غالانت بأنه يعمل ضد مصلحة "إسرائيل" مع ذلك غير قادرة على إقالته لانه يخشى من ردة فعل الشارع وردة الفعل بداخل الليكود".

نتنياهو في كل مرة يهرب الى الامام لكن هذه اللعبة لن تسعفه طويلا .

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