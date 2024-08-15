حزب الله: الرد على اغتيال القائد شكر سيحصل ولا علاقة له بما سيحدث في غزة

العالم - خاص بالعالم

إعلام الاحتلال كشف عن مغادرة عدد من سكان 'شامير' بعد تعرضها للقصف من حزب الله، مشيرا الى هروع نحو سبع فرق إطفاء لإخماد حرائق اندلعت في مناطق شامير وكفار سولد وسنير في الجليل الأعلى عقب سقوط الصواريخ.

وفيما أحصى إعلام الاحتلال إطلاق ما لا يقل عن عشرين صاروخا وست مسيرات من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة خلال ساعة واحدة أعلنت المقاومة عن تنفيذها هجوما جويا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود الاحتلال ‏وأصابت أهدافها بدقة. كذلك استهدفت ‌‏المقاومة بصلية من صواريخ الكاتيوشا مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري المحتل و‏موقعي معيان باروخ والمالكية وأصابوهما إصابات مباشرة.

وأعلن الاحتلال عن إصابة مستوطن في 'كريات شمونة' وهو في طريقه للملجأ خلال الاستهداف الأخير للمستوطنة كذلك أعلن عن مقتل آخر من بلدة كفر ياسيف بسبب سقوط صاروخ اعتراضي وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ الأسبوع الماضي إجراء اعتراضيا وصفه بغير المتبع ومؤكدا أن هذا الإجراء أيضا فشل في اعتراض مسيرة لحزب الله.

سياسيا وتعليقا على زيارة المبعوث الاميركي آموس هوكستين الى لبنان أكد نائب الآمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنها استعراضية وأنه لا يحمل شيئا ولا توجد مقترحات أميركية محددة مؤكدا أن الرد على العدوان الإسرائيلي باغتيال القائد فؤاد شكر والرد الإيراني على اغتيال القائد هنية له سيحصل ولا علاقة له بما سيحدث في غزة أما كيف ومتى فيعود لتشخيص القيادة وتقدير مصلحته وحدوده.

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