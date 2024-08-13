312 يوماً.. حرب الإبادة على غزة مستمرة وارتقاء 32 فلسطينياً في 24 ساعة

العالم - خاص بالعالم

القصف المدفعي طال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع تسبب باصابة طفل واربعة شهداء وإصابات قرب مدرسة 'أبو عمرة' بمنطقة أرض العزايزة في دير البلح وسط قطاع غزة.

المروحيات اطلقت نيرانها على المناطق الجنوبية لمدينة غزة وقامت مسيرة كواد كابتر بالقاء قنابل على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وقصف مدفعي إسرائيلي على وادي العرايس شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة ايضا.

مروحيات الاباتشي استهدفت المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة،"إسرائيل"تواصل مجازرها وتمنع المساعدات الإنسانية غير ابهة بالعالم الذي يراقب في صمت الإبادة الجماعية المستمرة وتخلف يوميا مشاهد من الاسى والالم.

محمد أبو قمصان الذي ذهب لاستخراج شهادتي ميلاد لطفلتيه اللتين ولدتا قبل 4 أيام، لكنه فوجئ حيم عودته باستشهادهما مع والدتهما في قصف إسرائيلي شرقي دير البلح وسط قطاع غزة



الطفلة ريم أبو حية 3 شهور الناجية الوحيدة من مجزرة عائلة أبو حية في بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس حيث ارتقى 10 من أفراد أسرتها ورسالة قوية من جدة الرضيعة.



الدفاع المدني بدوره تحدث عن شهداء بينهم أطفال في أبراج القسطل في دير البلح ووادي السلقا شرق دير البلح ورفح. كما تحدث عن شهيد وجرحى ومفقودين تحت الأنقاض بقصف لمنازل عائلات أبو شريف والنباهين وأبو جبارة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مبانٍ سكنية في بلدة القرارة في خان يونس وارتكب مجزرتين ضد العائلات وصل منها للمستشفيات32 شهيدًا و88 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الشهداء الاجمالي إلى39929 شهيدًا و92240 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



كما حذرت وزارة الصحة العالمية تردي الوضع الصحي وتدمير الاحتلال مئة و ثلاثة وثلاثين سيارة اسعاف منذ بدء العدوان .

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