باقري كني: الكيان الصهيوني هو امتداد لسياسات أمريكا والغرب في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

الخارجية الايرانية تأبن الشهيد اسماعيل هنية ويحضر الحفل التأبيني عددا من سفراء الدول العربية والاسلامية والاجنبية

واضح بين سطور الكلمات ان ايران عازمة على الأخذ بثأر والانتقام آت لا محالة، لم تعطي طهران آذانا صاغية لكل من يحاول صرفها عن ذلك.



وتحاول تسليط الضوء على نقطة واحدة، الرد على أيِ اعتداء حق مشروع للدول المعتدى عليها.

وزير الخارجية الإيراني بالآنابة، علي باقري كني، يؤكد أن إيران ستأخذ حقها بالرد على الكيانِ الإسرائيلي.



وقال علي باقري كني وزير الخارجية الإيراني بالآنابة:""كل الدول التي تواصلت معنا أقرّت بحقنا في الردّ على الجريمة الصهيونية الشنيعة ومن هنا فاننا بالتأكيد سنأخذ حقنا بالرد على هذه الجريمة، ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن الكيان هو سبب زعزعة الأمن في المنطقة".

تسعي طهران في اروقة الدبلوماسية الي تبيين موقفها وحقها في الرد وأنها حازمة في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، ولا تستأذن أحداً في ردعِ المصدرِ الحقيقي لانعدام الأمن في المنطقة وهو الكيان الاسرائيلي.



وقال رافائل سيلوا آپونته السفير الفنزويلي لدى طهران:"العالم اجمع يدين عملية الاغتيال الاسرائيلية ويحق لطهران وفقا للمادة51 من الميثاق الاممي ان ترد على هذه الجريمة".

الإجماع الإيراني ذاهب الى رد قاس على جريمة الاغتيال وترى طهران ان ذلك هو الذي سيحول دون نشوب حرب واسعة النطاق في منطقة تبدو كبرميل بارود.

الرد الإيراني سيكون رادعا للكيان الاسرائيلي وبنيامين نتنياهو وافعاله المتهورة.

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