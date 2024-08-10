عضو إتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين: وجود الإحتلال نقيض للسلام

العالم - خاص بالعالم

ولفت سمير نجيب الى ان تلك المجزرة تأتي في ضوء صمود الشعب الفلسطيني وتعتبر انتقاما اسرائيليا وهو أسلوب انتقامي من تلك الحكومة وكل المقاومة وتجاه حق الشعب الفلسطيني الذي لم يرفع الراية البيضاء وبقي صامدا وثابتا مع خيار المقاومة ما اربك حسابات نتنياهو التي اعلنها بشن الحرب من خلال القضاء على المقاومة.

ونوّه نجيب الى أن ارتكاب المجازر كمل يظن الإحتلال ستفصل الحاضنة الشعبيه للشعب الفلسطيني عن المقاومة في غزة وهذا"وهم" عند نتنياهو لأن الشعب الفلسطيني قد اعلن موقفه من الإحتلال الذي يرتكب المجازر بحق النساء والاطفال والشيوخ قائلين" نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون نحن مع المقاومة ونعشق المقاومة".

وأوضح نجيب أن ادراك ووعي الشعب الفلسطيني بأن الإحتلال لا يمكن أن يواجه إلا بالقوة وقد تم تجربة كل الوسائل ولا ينفع معه فالاحتلال نقيض للسلام وان وجوده اصلا نقيض للسلام لذلك لا خيار للشعب الفلسطيني الا المقاومه وهذا ما ازعج نتنياهو اربكه.

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