محكمة ألمانية تدين امرأة هتفَت: 'من النهر إلى البحر'!

العالم-اوروبا

وقضت محكمة تيرغارتن الجزئية بتغريم المرأة 600 يورو (655 دولار) بعد إدانتها بتهمة "التغاضي عن عمل إجرامي" عن طريق ترديد العبارة خلال مظاهرة في برلين في 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضح القاضي أن استخدام الشعار بعد وقت قصير من هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "يمثل إنكارا لحق إسرائيل في الوجود" حسب زعمه.

وفسرت المجتمعات اليهودية وآخرون العبارة بأنها دعوة لمحو دويلة "إسرائيل". وسعت الشرطة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام العبارة، التي وصفتها "إسرائيل" بأنها معادية للسامية.

وقالت المتهمة إنها ملتزمة بالكفاح ضد العنصرية ومعاداة السامية وتؤيد "إنهاء العنف".

وطالب الدفاع بتبرئتها، مشيرا إلى أن الشعار "غامض" ونفى أي صلات بين موكلته وحركة حماس.

وطالب المدعي العام بتغريمها 900 يورو.

واضطر مسؤولو المحكمة إلى إخلاء القاعة بسبب احتجاجات صاخبة للحضور بعد النطق بالحكم.