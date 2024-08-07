بلينكن يكشف من هو صاحب قرار وقف إطلاق النار بغزة

العالم - فلسطين

وأضاف بلينكن الذي تحدث بعد محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأستراليين في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند، أن يحيى السنوار، الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة "حماس"، كان دائمًا الشخص الرئيسي الذي يتخذ القرارات بشأن وقف إطلاق النار.

واكد: "لقد كان ولا يزال السنوار صانع القرار الرئيسي. وهذا يؤكد أن من مسئوليته اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار".

وتابع بلينكن إن الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في المرحلة النهائية ولكنها مهددة بالتوترات بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران، حسب قوله.

وقال بلينكن للصحفيين: لا ينبغي تصعيد هذا الصراع. لقد انخرطنا في دبلوماسية مكثفة مع الحلفاء والشركاء، ونقلنا هذه الرسالة الى الطرفين مباشرة.

واعتبر بلينكن: "إن التزامنا بأمن إسرائيل قوي. سنستمر في الدفاع عنها تمامًا".

وأعلنت حركة حماس" يوم الثلاثاء، عن اختيار يحيي السنوار ليكون رئيس المكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتالته كيان الاحتلال الإسرائيلي في طهران الأسبوع الماضي.