شاهد/احراج متحدث الخارجية الامريكية بسؤال حول حق ايران بالرد على اغتيال هنية

العالم- الامريكيتان

وقال ميلر في معرض اجابته على سؤال الصحفي في المؤتمر: إن "الحق شيء، واتخاذ خطوات بناءة ومناسبة لمصالح شعبهم والمنطقة هو مسألة أخرى"، ثم أضاف أن "أي إجراء انتقامي من قبل إيران لن يكون في مصلحة المنطقة" حسب تعبيره.

فسأله الصحفي مجددا : "وهذا بالضبط ما أسأل عنه، لأنك استخدمت كلمة 'الحق'، لذا أنت تعترف بأن لديهم الحق في الرد."

واجاب ميلر، الذي بدا يائسًا، إن ما أكده هو السؤال.

فسأل الصحفي، "إذا حدثت حادثة مشابهة في إحدى العواصم الغربية، ألا يُطلب منهم الرد؟".

في هذه المرة، قال ميلر إنه لا يريد التعامل مع مسألة افتراضية.

فاوضح الصحفي، "دعنا نتحدث عن شيء حقيقي. الأسبوع الماضي، أصاب صاروخ عن طريق الخطأ أو ربما عمدًا بلدة مجدل شمس الصغيرة، وقلتم إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. بعد أيام، تم الهجوم على مقر إقامة ضيف رسمي من إيران. كيف يكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هناك، بينما لا يحق لإيران الدفاع عن نفسها هنا؟".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً: "أفهم مغزى سؤالك"، وأكدت مجددًا أن الرد الإيراني لن يكون مفيدًا، حسب زعمه.

وأكدت ايران، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لن يمر دون رد، معتبرة اغتيال ضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملا مخالفا لكل القوانين الدولية وخطأ كبيرا للصهاينة.