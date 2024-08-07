آلاف الفلسطينيين ينزحون مجددا سيرا على الاقدام من شمالي غزة

العالم - خاص بالعالم

فمن مكان الى اخر يكرر سكان غزة النزوح والتشرد بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع، حيث بدأ آلاف الفلسطينيين النزوح من شمالي القطاع بعد تهديد جديد لجيش الاحتلال الذي أعلن أنه سيبدأ عملية عسكرية واسعة بذريعة إطلاق صواريخ من المنطقة.

وسائل اعلام فلسطينية نقلت عن شهود عيان أن آلاف الفلسطينيين بدأوا النزوح من مناطق شمالي القطاع وتوجهوا إلى جباليا ومدينة غزة، مضيفة ان السكان ينزحون من مناطقهم سيرا على الأقدام ويحملون أمتعتهم في ظل عدم توفر وسائل نقل وخطر الموت المحدق بهم بسبب استمرار الغارات والقصف.

ويأتي هذا التطور بعد اعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في شمال القطاع، حيث قال إن على كل الموجودين في منطقة بيت حانون وحيي المنشية والشيخ زايد والنازحين هناك إخلاء مناطقهم. كما قالت وسائل اعلام عبرية إن جيش الاحتلال يستعد لما وصفته بنشاط بري واسع النطاق في بيت حانون.

جيش الاحتلال ومنذ بدء اجتياحه البري أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ عدة توغلات شمالي القطاع المحاصر، خاصة في بيت حانون ومخيم جباليا، لكنه فشل مع ذلك في إنهاء المقاومة الفلسطينية هناك.

هذا وكان جيش الاحتلال بدأ في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية واسعة شرق خان يونس وفي حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وذلك بالتوازي مع العمليات المستمرة في رفح جنوبا. وقد تعرض جيش الاحتلال في هذه العمليات لضربات متكررة من قوى المقاومة ادت الى مقتل واصابة العديد من جنوده.

وفي السياق نفسه يتعرض سكان شمال قطاع غزة لحملة تجويع حقيقية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يصر على معاقبة رافضي النزوح عبر منع وصول المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الضرورية اليهم وتبلغ مخاطر المجاعة ذروتها مع اغلاق الاحتلال جميع المنافذ، حيث يتناول المواطن في اليوم وجبة أو نصف وجة في أحسن الاحوال، الامر الذي تسبب بحالات سوء تغذية ومشكلات صحية لدى أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الاطفال.

هذا وتتحدث التقارير الطبية عن تزايد أعداد الشهداء بوتيرة متسارعة بسبب سوء التغذية وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على مناطق الشمال.