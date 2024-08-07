اللواء سلامي: تولي السنوار رئاسة حماس أثلج قلوب المؤمنين

العالم-ايران

وقال اللواء سلامي في رسالته: لقد أظهر اختياركم خلفاً للشهيد هنية أن مسيرته ستبقى مستمرة حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع: ان خبر توليكم رئاسة المكتب السياسي للحركة أثلج قلوب المؤمنين وزرع قلقاً كبيراً في نفوس الأعداء الصهاينة وداعميهم.

واكد سلامي: ان حرس الثورة الاسلامية في ايران لن يدخر جهداً في سبيل دعمكم ودعم كافة فصائل المقاومة.

وأضاف القائد العام لحرس الثورة الإسلامي: ان الشعب الفلسطيني غيّر موازين القوى في المنطقة والعالم لصالح الأمة الإسلامية وإنني على ثقة بأن المقاومة ستقتلع جذور الصهاينة.

واختارت حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية، موجهة رسائل استراتيجية لكيان الاحتلال الصهيوني الذي اعتقد ان اغتيال الشهيد هنية سيؤثر على تماسك الحركة.