اعلى المستويات في ايران تواصل تأكيد حتمية الرد على الكيان الاسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

فالرد الايراني المرتقب وبالتنسيق مع حلفاء محور المقاومة، الذي بات يؤرق الكيان الاسرائيلي ويجعل من الانتظار جزءا من العقاب، هو قيد التجهيز والتحضير ويتكرر على لسان المسؤولين الايرانيين وعلى اعلى المستويات.

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران تحتفظ بحقها في الرد الملائم على جرائم الكيان الصهيوني، وقال ان على الغربيين وقف تقديم الدعم للصهاينة فورا اذا ارادوا الحد من التدهور الامني في المنطقة.

رد سيتلقاه الكيان الاسرائيلي قريبا حاسما وقويا.. هذا ما قاله القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الذي أكد عدم وجود اي أمل للكيان الإسرائيلي بمستقبله، مضيفا أن زواله بات قريبا وانه مهما حاول النجاة عبر ممارسة سياسة الإرهاب فلن يجديه ذلك نفعا.

وعلى صعيد الاستعدادات الميدانية والجهوزية العسكريةـ، تم تزويد مواقع منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسيرات الإيرانية. وصرح قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد أن التدابير لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والمسيرات تتماشى مع التهديدات المتوقعة والناشئة.

من جهته قائد سلاح الجو حميد واحدي لدى استقباله نظيره البيلاروسي أندريه لوكيانوفيتش، قال إن مصدر مشاكل المنطقة والعالم هو الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، وإن إيران لاخيار لديها سوى الاستعداد للدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها وتطوير المعدات العسكرية، لافتا إلى استعداد طهران لتطوير العلاقات العسكرية مع أصدقائها وتبادل الخبرات معهم.

المشهد الجديد وبعد اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس يقلق الامريكي، فتارة يدعو الى ضبط النفس وتارة اخرى يهدد بالوقوف مع الكيان الصهيوني دفاعا عنه بكل الوسائل والسبل.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال ان بلاده دعت ايران والكيان الاسرائيلي إلى عدم تصعيد الصراع في المنطقة، مشيرا الى الاتصالات المستمرة مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة لتهدئة الوضع.