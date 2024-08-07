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ماذا قالوا عن اختيار السنوار خلفًا للشهيد هنية؟

الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قال قائد الجيش الإيراني: ان اختيار يحيى السنوار خلفًا لإسماعيل هنية يعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل في مستقبله.

العالم- فلسطين

كما وزير الخارجية الأميركي: ان السنوار كان وما زال صاحب القرار الأساسي عندما يتعلق الأمر بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ضابط إسرائيلي: أخطأنا في اغتيال هنية، مما أتاح للسنوار أن يصبح رئيسًا لمنظمة حماس.

واما هيئة البث الإسرائيلية فقالت ان: تعيين السنوار مفاجئ ورسالة لـ"إسرائيل" بأنه حي، وأن قيادة حماس في غزة قوية وقائمة وستبقى.

واشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الى ان: حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها، وهو الذي هز صورة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أمام العالم.

أما صحيفة "معاريف"، فقالت إن اختيار السنوار يمثل ما وصفتها بمناورة من جانب حماس

ويبقى محور المقاومة كل يوم يفاجئ كيان الاحتلال الإسرائيلي باستراتيجية جديدة تهز أركانه المتزلزلة.

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