اوروبا: تصريحات وزير مالية الاحتلال حول قتل سكان غزة مخزية للغاية

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وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إن “التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب”، وإن “قول سموتريتش إنه قد يكون من المبرر والأخلاقي السماح لإسرائيل بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، هو أمر مخز للغاية”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه “يظهر مرة أخرى ازدراء سموتريتش للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية”.

وتوقع الاتحاد الأوروبي من حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” أن “تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن تصريحات سموتريتش، وأن تقدم تقريرا كاملا عن أعمال التعذيب المبلغ عنها في سجن سدي تيمان”.

وأكد مواصلته حث الكيان المحتل لفلسطين "على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لتغطية احتياجات عشرات المدنيين، بما في ذلك مئات الآلاف من الأطفال، الذين يعيشون في ظروف مزرية للغاية، ويتعرضون للمجاعة والمرض في غزة”.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و677 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و645 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.