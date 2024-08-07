أبو مرزوق: 'حماس' قوية ومتجذرة واستهداف القادة لا يؤثر عليها

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أضاف أبو مرزوق في تصريحات صحفية، أن “هنية أدى دورا مميزا في فترة رئاسته، وكان مثالا يحتذي به على المستويين الوطني والشعبي”.

وأوضح أن “لوائح الحركة تقول إن خالد مشعل، هو أو أخاه يحيى السنوار من يتولى المنصب؛ إلا أن مشعل اعتذر عن هذا الموقع، وقدم أخاه أبا إبراهيم (السنوار) ليرأس الحركة”، وفقًا لـ “روسيا اليوم”.

وأشار أبو مرزوق، أن “قرار إسرائيل باستهداف قيادات الحركة لا يؤثر على حماس، فهي حركة قوية ومتجذرة”.

واستدرك أن “السيوف الحديدية التي أطلقها العدو، يقابلها سيوف وصلابة السنوار وهم يعلمون ذلك”.

وأكد أن “اختيار السنوار رسالة قوية ضد كل المخططات الإسرائيلية ورسالة التفاف حول طوفان الأقصى”.

وبيّن أبو مرزوق، أن “السنوار كان يقود الحرب ويقود قطاع غزة وسيبقى كذلك، ونائبه خليل الحية موجود في الخارج، ويساهم في إدارة القطاع من الخارج، وهذه الحرب لها ظروفها وأحوالها الخاصة”.

وبحسب أبو مرزوق، فإن “صفقة التبادل مسألة بقرار شوري مؤسسي، والسنوار مشارك في هذا القرار قبل تعيينه”.

و”لا يوجد في الحركة قرار فردي، وفي هذه المعركة لا يوجد قائد ليّن وقائد متصلب. كلنا نقرر ما فيه مصلحة لشعبنا ومصلحة الحركة”، وفقا لأبو مرزوق.

ولفت أبو مرزوق، أن “السنوار سيقود هذه المعركة باقتدار، والعالم كله سيرى ذلك، والإسرائيلي فشل في إعادة هندسة قيادة حماس”.

كما أكد أيضا، أن “السنوار هو الأحرص على أن تكون القيادة شورية وجمعية ومؤسسية، ولا تغيير على استراتيجية حماس”.

وقال أبو مرزوق، إن “حماس تقاتل في كل جبهاتها، والمعركة معركتنا، وشركاؤنا وحلفاؤنا مشكورون، وردهم قادم كما ذكر أصحاب المسألة”.

وتابع أن “نتيناهو يريد جر المنطقة لحرب إقليمية، وهو يعلم تماما أن الرد قادم لا محالة”.

وأوضح أنه بالنسبة للتحقيقات باغتيال القائد إسماعيل هنية “هناك تواصل، أما طريقة الرد، فهي شأن إيراني بحت”.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، مساء الثلاثاء، اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتالته "إسرائيل" في طهران.

وبذلك يكون السنوار رابع من يترأس المكتب السياسي لحماس بعد موسى أبو مرزوق (1992 – 1996) وخالد مشعل (1996 – 2017) وإسماعيل هنية (2017 – 2024).