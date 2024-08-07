6 شهداء بقصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن شهود عيان قولهم، بأنه تم نقل شهيد إلى مستشفى ناصر، عقب قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد الأشقاء الثلاثة: أحمد وأسامة وليلي "زاكر" أبو خاطر، في قصف استهدف منزلهم شرق مدينة خان يونس.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة حمادة في شارع يافا بحي التفاح، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، نقلا إلى المستشفى المعمداني.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,677 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,645 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.