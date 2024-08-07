الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

خارجية فرنسا تطالب بإدانة قوية لوزير مالية الإحتلال

خارجية فرنسا تطالب بإدانة قوية لوزير مالية الإحتلال
الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

طالبت فرنسا، الأربعاء، بإدانة "قوية" لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي ألمح إلى أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا" لإعادة الأسرى الإسرائيليين.

العالم - اوروبا

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها، عن شعورها بحزن عميق إزاء تصريح سموتريتش.

وأضاف البيان، أن "فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية لإدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".

وأشار إلى أنه يتعين على كيان الاحتلال الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكد البيان على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى مليوني مدني في غزة لتلبية احتياجاتهم العاجلة للمساعدات، بسبب إغلاق الكيان المحتل نقاط الدخول واخضاع غزة للحصار، هو ضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وذكّر بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال في وقت سابق إن منع نقل المساعدات إلى غزة يمكن أن يشكل جريمة.

وشدد البيان، على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار في مواجهة خطر زعزعة استقرار المنطقة، والعدد غير المقبول من الخسائر البشرية.

والاثنين، اعتبر سموتريتش، أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا" لإعادة الأسرى الإسرائيليين.

روابط ذات صلة

اوروبا: تصريحات وزير مالية الاحتلال حول قتل سكان غزة مخزية للغاية

جوزيب بوريل: تفاقم كارثة غزة يؤدي إلى انتشار الأوبئة

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس

بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لتطبيق قرار العدل الدولية