خارجية فرنسا تطالب بإدانة قوية لوزير مالية الإحتلال

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وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها، عن شعورها بحزن عميق إزاء تصريح سموتريتش.

وأضاف البيان، أن "فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية لإدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".

وأشار إلى أنه يتعين على كيان الاحتلال الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكد البيان على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى مليوني مدني في غزة لتلبية احتياجاتهم العاجلة للمساعدات، بسبب إغلاق الكيان المحتل نقاط الدخول واخضاع غزة للحصار، هو ضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وذكّر بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال في وقت سابق إن منع نقل المساعدات إلى غزة يمكن أن يشكل جريمة.

وشدد البيان، على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار في مواجهة خطر زعزعة استقرار المنطقة، والعدد غير المقبول من الخسائر البشرية.

والاثنين، اعتبر سموتريتش، أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا" لإعادة الأسرى الإسرائيليين.