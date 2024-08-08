الايراني ساروي يتقلد الذهب بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم في اولمبياد باريس

العالم - ايران

ففي النزال النهائي لوزن 97 كغم الذي جرى مساء الاربعاء ، تمكن المصارع الايراني محمد هادي ساروي صاحب ميدالية برونزية أولمبية وذهبية واحدة وبرونزيتين عالميتين، من الفوز بنتيجة 4-1 على الارميني آرتور الكسانيان صاحب 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية أولمبية و3 ميداليات ذهبية و2 برونزية عالمية.

وكان ساروي قد فاز في الدور الاول على الأمريكي جوزيف راو بنتيجة 10-1 واستطاع التغلب في الدور ربع النهائي على القيرغيزي أوزور جوجوبيكوف بنتيجة 8-0 .

وفي الدور نصف النهائي فاز ساروي على المصري محمد علي جبر بنتيجة 8-0.

وهذه هي اول ميدالية ذهبية لايران في اولمبياد باريس 2024 .

يذكر ان ساروي كان قد خسر امام الكسانيان 3 مرات سابقا في بطولة العالم عامي 2019 و 2022 واولمبياد طوكيو.

وكان المصارع الايراني امين ميرزا زادة قد احرز الميدالية البرونزية في وزن 130 كغم يوم الثلاثاء.

ويخوض المصارعان الايرانيان سعيد اسماعيلي وعلي رضا مُهمدي النزال النهائي في وزني 67 و 87 كغم على التوالي مساء اليوم الخميس.

وبعد حصول لاعبة التايكواندو الايرانية مبينا نعمت زادة على الميدالية البرونزية في وزن تحت 49 كغم ، بلغت حصيلة البعثة الايرانية الى اولمبياد باريس لغاية الان 3 ميداليات؛ ذهبية واحدة وبرونزيتين.